Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol)Das Polizeirevier Filderstadt sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag an der Kreuzung Maybachstraße und Fasanenweg ereignet hat. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 56-Jähriger gegen 17 Uhr mit seinem Opel Astra auf dem Fasanenweg unterwegs und wollte an der Ampel nach links in die Maybachstraße einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem Opel Corsa, dessen 22-jährige Fahrerin von der Maybachstraße herkommend, an der Ampel nach links auf die Zufahrt zur BAB 8 einbiegen wollte. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden wird auf etwa 7 000 Euro geschätzt. Beide Fahrer gaben an, jeweils bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein. Das Polizeirevier Filderstadt sucht unter der Telefonnummer 0711/70913 nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zur Ampelschaltung machen können.