Leinfelden-Echterdingen (pol)Zwei geparkte Fahrzeuge in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Hans-Holbein-Straße hat ein Unbekannter am frühen Mittwochmorgen aufgebrochen und durchwühlt. Gegen 1 Uhr verschaffte sich der Einbrecher nach Angaben der Polizei über eine Gittertüre gewaltsam Zutritt zu der Garage. Dort schlug er an einem BMW und einem VW Golf jeweils eine Scheibe ein und durchsuchte die Autos nach Stehlenswertem. Soweit bislang bekannt ist, wurde lediglich Münzgeld aus den Autos gestohlen. Allerdings hinterließ der Einbrecher einen Schaden, der auf etwa 1000 Euro geschätzt wird. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen.