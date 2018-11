Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol)Leichte Verletzungen hat ein Motorroller-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Echterdingen erlitten, als ihn eine Autofahrerin beim Ausparken übersehen hat. Die 57-Jährige fuhr nach Polizeiangaben kurz nach 13.30 Uhr rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt auf die Hirschstraße ein. Hierbei übersah sie den 59 Jahre alten Motorroller-Fahrer, der durch den Zusammenstoß zu Boden stürzte. Seine Maschine rutschte im Anschluss gegen ein geparktes Auto. Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 8000 Euro geschätzt.