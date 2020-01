Leinfelden-Echterdingen (pol)Ein Opel Corsa hat sich am Dienstagabend in der Dieselstraße in Echterdingen selbstständig gemacht und ist gegen zwei Fahrzeuge und eine Mauer geprallt. Ursächlich für die rund 100 Meter lange, führerlose Fahrt, die sich zwischen 18 Uhr und 18.45 Uhr ereignete, war offensichtlich eine nicht angezogene Handbremse. Da sich auch der Schalthebel nicht auf der Position P befand, rollte der Wagen los. Er stieß gegen einen geparkten Pkw sowie einen ebenfalls abgestellten Lkw, überquerte die Nikolaus-Otto-Straße und kam an der Mauer eines Firmengeländes zum Stehen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 4.500 Euro.