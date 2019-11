Leinfelden-Echterdingen (pol)Einen in der Rohrerstraße geparkten Nissan Pickup hat ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aufgebrochen. Laut Polizeiangaben verschaffte sich der Dieb zwischen 16.30 Uhr und 6.30 Uhr auf noch ungeklärte Art und Weise Zugang zu dem verschlossen abgestellten Fahrzeug. Neben einer Kettensäge, nebst zweier Ersatzketten und einer Bohrmaschine fiel ihm auch ein kleinerer Bargeldbetrag in die Hände. Mit seiner Beute im Wert von mehreren hundert Euro flüchtete er anschließend unerkannt. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen ermittelt.