Leinfelden-Echterdingen (pol)Ein Sachschaden von etwa 26.000 Euro, vier beteiligte Fahrzeuge und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 9.40 Uhr auf der Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung München im Ausfahrtsbereich zur Flughafen-Messe ereignete. Der 50-jährige Fahrer eines Mercedes befuhr die Bundesautobahn in Richtung München und nahm die Ausfahrt zur Messe, wo sich aufgrund einer Veranstaltung ein Rückstau gebildet hatte. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit gelang es ihm nicht mehr, sein Fahrzeug rechtzeitig anzuhalten, woraufhin er zunächst mit dem Mercedes einer 48-Jährigen kollidierte. Durch den Zusammenprall wurde der Mercedes der 48-Jährigen auf den VW eines 52-Jährigen geschoben und dieser VW wiederrum auf den VW eines 51-Jährigen. Eine 83-jährige Mitfahrerin des 50-Jährigen wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.