Leinfelden-Echterdingen (pol)An der B 27-Anschlussstelle Plattenhardt in Richtung Stuttgart ist es am Mittwochvormittag zu einem heftigen Auffahrunfall gekommen.

Kurz vor neun Uhr wollte ein 33-jähriger Mercedes-Fahrer auf die Bundesstraße auffahren, musste aber wegen einer roten Ampel in der Zufahrt abbremsen. Der hinter ihm fahrende 27 Jahre alte Fahrer eines VW Busses bemerkte das zu spät und fuhr dem Mercedes ins Heck. Dabei erlitt der 33-Jährige leichte Verletzungen, weshalb er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. An den beiden nicht mehr fahrtüchtigen Fahrzeugen entstand ein Blechschaden von annähernd 15.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport der Havaristen.