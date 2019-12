Leinfelden-Echterdingen (pol)Eine Verletzte und ein Schaden von etwa 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag auf der L 1208 ereignet hat. Laut Angaben der Polizei war eine 46-Jährige gegen 14.45 Uhr mit ihrem Smart auf der Landesstraße von Steinenbronn in Richtung Echterdingen unterwegs. In einer engen Rechtskurve verlor sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen und kam zu weit nach links. Auf der Gegenfahrspur kam es zur seitlichen Kollision mit dem entgegenkommenden Smart einer 64-Jährigen. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, musste die 64-Jährige nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.