Leinfelden-Echterdingen (pol)Bei einem Auffahrunfall, der sich am Mittwochabend gegen 18.50 Uhr auf der B27 in Fahrtrichtung Tübingen ereignet hat, ist ein beträchtlicher Schaden in Höhe von insgesamt knapp 21.500 Euro entstanden. Ein 32 Jahre alter Mini-Lenker fuhr laut der Polizei kurz vor der Abfahrt Stetten aufgrund einer Unachtsamkeit auf den Opel eines 38-Jährigen auf und schob den Corsa dadurch in die Mittelleitplanke. Der Aufprall war so heftig, dass beide Autos in der Folge nicht mehr fahrtauglich waren und abgeschleppt werden mussten. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn war eine rund 45-minütige Sperrung des rechten Fahrstreifens erforderlich.