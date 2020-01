Leinfelden-Echterdingen (pol)Eine 25-jährige Insassin eines 5er BMW ist bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend in Echterdingen ereignet hat, leicht verletzt worden. Gegen 20.20 Uhr fuhr ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer laut der Polizei aus einer Tiefgarage in die Hauptstraße ein und kollidierte mit einem von links kommenden BMW. Die verletzte Frau wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Durch die Kollision entstand zudem ein geschätzter Gesamtschaden von 17.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten im Anschluss abgeschleppt werden.