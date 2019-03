Leinfelden-Echterdingen (pol)Ohne Grund hat ein psychisch gestörter Mann am Montagmorgen in Echterdingen eine Fußgängerin angegriffen und anschließend die hinzugerufenen Polizisten verletzt. Wie die Polizei mitteilt, stellte der 31-jährige Mann kurz nach neun Uhr auf der Nikolaus-Otto-Straße einer entgegenkommenden, 34-jährigen Frau im Vorübergehen ein Bein. Die Frau konnte sich zwar an einem geparkten Pkw festhalten, wurde jedoch anschließend von dem Mann beleidigt und mehrmals nach hinten gestoßen. Daraufhin kamen zwei Zeugen der Frau zu Hilfe. Auch die alarmierten Polizisten griff der Mann an und verletzte sie leicht. Die Beamten wehrten ihn mit Schlagstock und Pfefferspray ab.

Wie sich bei den anschließenden Ermittlungen herausstellte, hatte das Amtsgericht München bereits zuvor wegen Raubes Haftbefehl gegen den Mann erlassen, diesen jedoch außer Vollzug gesetzt. Zusätzlich zum Münchner Raub liegt bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart nun eine Anzeige wegen Angriffs auf Polizisten gegen den Mann vor. Am Dienstagmorgen wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.