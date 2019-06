Leinfelden-Echterdingen (pol)Nach Hinweisen zum Diebstahl zweier weiterer Fahrzeuge am Dienstagvormittag im Stadtteil Echterdingen sucht das Polizeirevier Filderstadt. Wie die Polizei berichtet, schlich sich ein Unbekannter am Dienstagmorgen zwischen acht Uhr und neun Uhr in den Kindergarten in der Bismarckstraße ein und durchsuchte dort die Handtaschen der Erzieherinnen. Neben Bargeld und einem Mobiltelefon stieß er dabei auch auf einen Fahrzeugschlüssel.

Mit diesem Schlüssel entwendete er anschließend den vor dem Gebäude abgestellten schwarzen VW Polo mit dem amtlichen Kennzeichen TÜ-XU 598. Auf die gleiche Art und Weise wurde am Dienstagmorgen zwischen 6.50 Uhr und neun Uhr aus dem Kindergarten im Hainbuchenweg eine Handtasche gestohlen. Auch hier stieß der Dieb auf den Autoschlüssel mit dem er anschließend einen vor dem Haus geparkten schwarzen Nissan Note mit dem Kennzeichen ES-MW 660 mitgehen ließ.

Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt und prüft insbesondere einen möglichen Zusammenhang mit den Diebstählen eines Nissan Micra in der Nacht von vergangenem Freitag auf Samstag in der Humboldtstraße und der Mercedes E-Klasse am Montagnachmittag in der Stäudachstraße. Der gestohlene Nissan Note und der Mercedes konnten zwischenzeitlich auf dem Friedhofsparkplatz in Echterdingen, an der Plieninger Straße aufgefunden und sichergestellt werden. Zeugen, die Hinweise zu den beiden noch fehlenden Fahrzeugen geben können oder das Abstellen der Autos auf dem Friedhofsparkplatz möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/7091-3 zu melden.