Leinfelden-Echterdingen (pol)Am Samstagvormittag ist es in Leinfelden-Echterdingen, Ortsteil Stetten, zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem erheblicher Schaden entstanden ist. Ein 36-Jähriger befuhr nach Angaben der Polizei mit seiner Mercedes V-Klasse gegen 9.20 Uhr die Jahnstraße in Richtung Greutweg. Wegen der tiefstehenden Sonne und der nassen spiegelnden Fahrbahn wurde er geblendet, sodass er einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Mercedes Citan nicht bemerkte und auf diesen auffuhr. Der entstandene Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 18.000 Euro. Beide Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten deshalb durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.