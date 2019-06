Leinfelden-Echterdingen (pol)Am Samstag um 11.20 Uhr kam es auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung München im Ausfahrtsbereich der Anschlussstelle Flughafen/Messe zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-Jähriger befuhr laut der Polizei mit seinem Toyota Avensis die Parallelfahrbahn nach der Ausfahrt in Richtung Messegelände. Da der Verkehr aufgrund einer roten Ampel vor dem Fahrbahnteiler zur Messe stockte, konnte er nicht mehr rechtzeitig vor dem am Stauende stehenden VW Bora eines 21-Jährigen abbremsen. Auch ein Ausweichmanöver des Toyotas nach rechts konnte die Kollision nicht mehr verhindern, sodass er seitlich mit dem VW zusammenstieß und zusätzlich noch die Leitplanken am rechten Fahrbahnrand in Mitleidenschaft zog. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro