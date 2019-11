Leinfelden-Echterdingen (pol)Das Polizeirevier Filderstadt bittet zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagvormittag im Einmündungsbereich L 1192 / Flughafenstraße ereignet hat, um Zeugenhinweise. Laut Angaben der Polizei fuhr gegen 9.45 Uhr ein 59-jähriger Jaguar-Lenker auf der Landesstraße von Echterdingen herkommend in Richtung Plieningen. Eine entgegenkommende, 20 Jahre alte Fahrerin eines Smart stand nach derzeitigem Ermittlungsstand zunächst an der roten Ampel auf der Linksabbiegerspur und bog anschließend offenbar bei Grün in Richtung Flughafenstraße ab. Mittig im Einmündungsbereich kam es daraufhin zur Kollision der beiden Pkw, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro entstand. Sowohl der Jaguar als auch der Smart mussten in der Folge abgeschleppt werden. Zeugen, die insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/7091-3 zu melden.