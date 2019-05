Esslingen (pol) Leichte Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Auffahrunfall mit einem Sattelzug am Donnerstagmittag erlitten, wie die Polizei berichtet. Ein 55-Jähriger war um zwölf Uhr mit seinem Lastwagen an eine Einmündung herangefahren und musste verkehrsbedingt hinter zwei Autos an der roten Ampel anhalten.

Fatalerweise schaute der Lkw-Fahrer auf das erste Auto an der Ampel. Als dessen Fahrer bei Grün losfuhr, setzte sich der 55-Jährige mit seinem Sattelzug ebenfalls in Bewegung. Er bemerkte jedoch nicht, dass der vor ihm wartende, 24 Jahre alte Fahrer eines Opel Corsa noch stand.

Beim Aufprall zog sich der junge Mann leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Sein Opel wurde abgeschleppt. Der Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.