Owen (pol) - Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat sich eine 49-jährige Autofahrerin am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Owen zugezogen, nachdem ein Lkw auf ihr Fahrzeug aufgefahren war. Die Polizei berichtet, dass der Fahrer eines Sattelzugs gegen 14 Uhr auf der Kirchheimer Straße in Richtung Unterlenningen unterwegs war. Auf Höhe des Rinnenwegs rollte die Frau in ihrem Auto von einem Grundstück rückwärts auf die Straße und hielt an, da sie anschließend sofort nach links in den Rinnenweg abbiegen wollte. Dies erkannte der Lkw-Fahrer vermutlich nicht rechtzeitig und konnte trotz einer Vollbremsung eine Kollision mit dem Pkw nicht mehr verhindern. Während der 23-jährige Kraftfahrer unverletzt blieb, wurde die Pkw-Lenkerin zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Auto entstand Sachschaden von circa 5000 Euro, am Sattelzug ein Schaden von etwa 1000 Euro.