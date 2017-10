Anzeige

Beuren (pol) - Auf der Landstraße zwischen Owen und Beuren ist am Mittwochnachmittag ein Leichtkraftradfahrer bei einem Auffahrunfall leicht verletzt worden. Der 17 Jahre alte Fahrer einer KTM befuhr laut der Polizei kurz vor 15 Uhr die L 1210 in Richtung Beuren. Als vor der Beurener Steige ein vorausfahrender 43-jähriger Opel-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste, bemerkte dies der Biker zu spät und fuhr auf den noch rollenden Pkw auf. Er hatte noch Glück im Unglück und zog sich lediglich Schnittverletzungen an den Beinen zu. Eine sofortige ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Es entstand aber erheblicher Schaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro.