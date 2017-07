Filderstadt-Bernhausen (pol) - Ein 65-jähriger Rollerfahrer musste nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch an der Einmündung Mühlen-/ Karlstraße zur ambulanten Behandlung in die Klinik gebracht werden. Eine Zeugin war nach Angaben der Polizei gegen 11.15 Uhr auf der Karlstraße in Richtung Nürtinger Straße unterwegs. An der von rechts einmündenden Mühlenstraße hielt sie an, weil sie bemerkte, dass ein Fußgänger auf dem kurz nach der Einmündung liegenden Fußgängerüberweg die Fahrbahn überqueren wollte. Zur gleichen Zeit stand ein Linienbus in der Mühlenstraße, um nach links in die Karlstraße einzufahren. Die Zeugin ließ den Bus vor ihr abbiegen und erkannte erst jetzt, dass hinter dem Bus noch ein Klein-Lkw kam. Auch diesem gewährte sie noch das Einfahren. Als der 50-jährige Fahrer des Lkw langsam einbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Rollerfahrer.

Dieser hatte ebenfalls die Karlstraße befahren und die wartende Zeugin in dem Moment überholt, als der Lkw einbog. Der 65-Jährige stürzte im Einmündungsbereich und zog sich leichte Verletzungen zu.

Bei dem Aufprall entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 500 Euro.