Leinfelden-Echterdingen (pol)Am Mittwochabend ist ein 65 Jahre alter Fiat-Fahrer in Musberg aus Unachtsamkeit auf den VW Polo einer 81-Jährigen aufgefahren. Wie ein Polizeisprecher sagte, hielt die Seniorin gegen 20 Uhr vor einem Zebrastreifen in der Filderstraße an, da ein Kind mit seinem Tretroller die Fahrbahn überqueren wollte. Bei dem Auffahrunfall zog sich der Unfallverursacher leichte Verletzungen zu. An den Pkw entstand ein Schaden, den die Polizei auf zusammen knapp 6.000 Euro schätzt.

Der Fiat dürfte nur noch Schrottwert haben und musste abgeschleppt werden.