Neuhausen (pol) Einsatzkräfte haben am Sonntagvormittag in Neuhausen im Zuge von Löscharbeiten die Leiche einer noch unbekannten Person gefunden. Wie die Polizei mitteilte, war es gegen 11.15 Uhr in der Straße "Am Horber Wald" zum Brand eines Garagenanbaus gekommen. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften vor Ort war, konnte ein Übergreifen des Brandes auf die Garage sowie das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Im Zuge der Löscharbeiten wurde der Leichnam einer bislang nicht eindeutig identifizierten Person aufgefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur noch unklaren Ursache des Brandes übernommen, Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der entstandene Schaden wird auf circa 5000 Euro geschätzt.