Filderstadt (pol)Ein bislang unbekannter Täter hat den Lehmofen der Kunstschule Filderstadt in Sielmingen zerstört. Der Unbekannte stieg, wie die Polizei berichtet, in der Zeit von Sonntag, elf Uhr, bis Montag, 17.45 Uhr, über den Zaun auf das städtische Grundstück im Schulgäßle und zertrümmerte den selbst gebauten Lehmofen.

Da sich der Ort des Geschehens in bewohntem Gebiet und in der Nähe eines Parkplatzes befindet, erhofft sich die Polizei, unter Telefon 0711/7091-3 Hinweise möglicher Zeugen zu bekommen. Der Wert des zerstörten Ofens wird mit 5.000 Euro angegeben. Anzeige wurde am Dienstagabend erstattet.