Leinfelden-Echterdingen (pol) In ein Mehrfamilienhaus in der Fleinsbachstraße in Echterdingen ist am Donnerstag eingebrochen worden. Nach jetzigem Kenntnisstand der Polizei hebelte der Unbekannte zwischen zehn Uhr und 19 Uhr eine Terrassentür auf und gelangte so in die Erdgeschosswohnung.

Anschließend machte sich der Täter im Inneren auf die Suche nach Stehlenswertem. Ob er Beute machte, steht derzeit noch nicht fest.

Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Experten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren am Tatort.