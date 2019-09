Leinfelden Echterdingen (red)Kurz nach 21 Uhr am Samstagabend löste die Brandmeldeanlage in einem Hotel in der Filderbahnstraße in Leinfelden-Echterdingen aus. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, wurde Rauchgeruch im Bereich des ausgelösten Brandmelders wahrgenommen. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde die Suche nach dem Brandgeruch im Bereich der Löftung vertieft. Mit mehreren Trupps unter Atemschutz wurde das Objekt komplett durchsucht und geräumt. Knapp 200 Personen, darunter auch eine Hochzeitsgesellschaft, mussten das Hotel verlassen. Im Bereich des Busbahnhofes mussten die Gäste warten, bis sie wieder in das Hotel zurückkehren konnten. Zwischenzeitlich wurde das DRK Leinfelden-Echterdingen mit drei Fahrzeugen und der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und einem Einsatzleiter Rettungsdienst hinzugezogen. Nach längerer Suche konnte im Bereich der Lüftung ein technischer Defekt festgestellt werden. Die Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen war mit fünf Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften vor Ort.