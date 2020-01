Autofahrer, die unglücklicherweise regelmäßig im Esslinger Berufsverkehr unterwegs sind, kennen das Phänomen: Man folgt einem Bus, und plötzlich springen alle Ampeln wie von Zauberhand dirigiert auf Grün – selbst die Ampeln des Grauens, etwa an der Kreuzung Hirschlandstraße – Ecke Georg-Deuschle-Straße, wo tagtäglich tausende Autofahrer zu sinnfreien Standzeiten gezwungen werden und jede Menge toxische Abgase in die Oberesslinger Luft blasen. Ich frage mich, warum in Esslingen ständig über Frischluftschneisen schwadroniert wird, aber keiner auf die Idee kommt, die überflüssigen Ampeln abzubauen und die anderen zu modernisieren, damit sie den Verkehr fließen lassen, anstatt ihn zu bremsen. Manchmal, wenn ich an einer Ampel stehe und warte, stelle ich mir vor, ich hätte in meinem Auto so einen coolen Ampelschalter wie die Busfahrer. Sonderausstattung „Flying Traveller“: Bei Betätigung des Lichtsignalsteuerschalters springt die nächste Ampel zuverlässig auf Grün. Unrealistisch, klar. Aber man wird ja noch träumen dürfen. (gsc)