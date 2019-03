Leinfelden-Echterdingen (pol) An insgesamt neun parkenden Autos wurden von einem bislang unbekannten Vandalen im Zeitraum von Samstag, 18.15 Uhr, bis Sonntag, 04.35 Uhr, in der Waldenbucher Straße die Außenspiegel beschädigt. Hierbei entstand, laut Polizei, ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/70913 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden.