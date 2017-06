Esslingen (pol) - Ein Feuer aus einem Lüftungsschacht der Turnhalle in der Sulzgrieser Straße ist am Mittwochabend, kurz vor 21 Uhr, gemeldet worden. Die Feuerwehr Esslingen rückte mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften aus und hatte den Kleinbrand schnell gelöscht. Nach Angaben der Polizei hatte sich im Lüftungsschacht des Heizraumes befindliches Laub hatte aus nicht bekannten Gründen entzündet. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Zigarettenkippe durch das außerhalb der Turnhalle gelegene Gitter geworfen wurde und so das kleine Feuer entstand. Ein Schaden ist nicht entstanden.

