Köngen (pol)Einen gehörigen Schrecken muss die junge Autofahrerin am Mittwochnachmittag erlitten haben: Ein 61-Jähriger war um 16 Uhr mit seinem Sattelzug auf der B 313 von Plochingen herkommend unterwegs. An der Autobahnanschlussstelle fuhr er nach rechts auf die Auffahrtsspur in Richtung München. Hierbei übersah er den Wagen einer 19-Jährigen, die von der Autobahn herkommend auf die Bundesstraße auffahren wollte. Durch den Aufprall drehte sich der Pkw und wurde etwa 30 Meter vor dem Sattelzug hergeschoben. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden wird auf 11.000 Euro geschätzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit.