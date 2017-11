Anzeige

Dettingen (pol) - Der missglückte Spurwechsel eines 28-jährigen Truckers hat am Donnerstagmittag zu einem Verkehrsunfall auf der B 465 auf Höhe von Dettingen geführt. Gegen 12.25 Uhr zog der Lastwagenfahrer auf seiner Fahrt in Richtung Kirchheim nach Polizeiangaben von der linken auf die rechte Spur. Dabei übersah er den neben ihm fahrenden Mercedes eines 61 Jahre alten Autofahrers. Die E-Klasse wurde in der Folge abgedrängt und kollidierte mit einem Ampelmast. Nach dem Unfall klagte der 61-Jährige über gesundheitliche Beschwerden, die den Einsatz des Rettungsdiensts notwendig machten. Der Mann musste von den Sanitätern zu weiteren Untersuchungen in eine Klinik gebracht werden. Bei der Kollision entstand ein Schaden von knapp 5000 Euro.