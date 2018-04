Anzeige

Plochingen (pol) Eine böse Überraschung erlebten die Inhaber einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Beethovenstraße, als sie am Sonntagabend, gegen 22.40 Uhr, zurückkehrten. Ein Unbekannter war vermutlich zwischen Samstag und Sonntag gewaltsam in die Wohnung eingedrungen und hatte dort in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen durchwühlt. Soweit bislang bekannt ist, ließ der Einbrecher mehrere Laptops, Bargeld und Schmuck mitgehen. Im weiteren Verlauf wurde entdeckt, dass der Unbekannte auch in eine Wohnung im Untergeschoss eingebrochen war und diese durchwühlt hatte. Was dort gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)