Anzeige

Stuttgart (pol) Ladendetektive haben am Samstag Diebstahlsdelikte in drei Geschäften an der Königstraße verhindert und die Tatverdächtigen an Polizeibeamte übergeben. Ein 34-jähriger Pole hatte gegen 14 Uhr versucht, Bekleidung im Wert von 240 Euro, zu entwenden. Als der Warensicherungsalarm auslöste, wurde er von einem 47-jährigen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes aufgehalten. Um 16.10 Uhr entfernte ein 38-jähriger georgischer Beschuldigter mit einem Seitenschneider die Diebstahlsicherung an Turnschuhen im Wert von 90 Euro. Der 42-jährige Ladendetektiv konnte den Mann festhalten, als er das Geschäft verlassen wollte. Ein Detektiv beobachtete gegen 19.10 Uhr zwei Rumänen im Alter von 24 und 44 Jahren in einem Kaufhaus als sie Kinder- und Damenbekleidung im Wert von 170 Euro in eine präparierte Umhängetasche steckten. Die Beschuldigten wurden beim Verlassen des Geschäftes ebenfalls von einem 40-jährigen Ladendetektiv festgenommen. Die vier Beschuldigten werden am Pfingstsonntag mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.