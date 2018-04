Anzeige

Plochingen (pol)Ein Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen hat am Montagnachmittag zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B 10 geführt. Ein 44-Jähriger war laut der Polizei mit seinem Toyota gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Göppingen unterwegs. Auf Höhe von Plochingen musste er im dortigen Baustellenbereich verkehrsbedingt stark abbremsen. Ein nachfolgender, 28-jähriger Skoda-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Eine ihm hinterher fahrende, gleichaltrige Lenkerin eines VW Busses konnte rechtzeitig abbremsen. Einer ihr folgenden 73-jährigen Volvo-Fahrerin reichte es nicht mehr und sie schob den VW auf den Skoda. Ersten Erkenntnissen nach wurde lediglich in dem Volvo ein neunjähriger Junge leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte das Kind zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Der Volvo und der Skoda wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Aufgrund der Baustelle und des Verkehrsaufkommens bildete sich während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge sehr schnell ein kilometerlanger Stau.