Landkreise Esslingen/Reutlingen (pol)Erneut ist am vergangenen Sonntag eine Seniorin aus Pfullingen um Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro von einem unbekannten Telefonbetrüger geprellt worden. Am Sonntagabend, gegen 22.30 Uhr, hatte die 72-jährige Frau laut Polizei einen Telefonanruf erhalten. Der Betrüger, ein angeblicher Hauptkommissar Andreas Bach, gab sich als Ermittler des örtlichen Polizeireviers aus und behauptete, in der Nachbarschaft sei eingebrochen worden und man habe zwei Täter geschnappt. Zwei weitere wären flüchtig. Bei dieser angeblichen Festnahme seien Notizen und Aufzeichnungen mit dem Namen der Angerufenen gefunden worden.

In mehreren weiteren Telefonanrufen forderte er sie auf, ihre Wertsachen zuhause zusammenzupacken und einem vermeintlichen Kollegen zur Sicherung zu übergeben. Durch seine geschickte Gesprächsführung zerstreute der Betrüger aufkommende Zweifel und setzte die Frau so unter Druck, dass sie schließlich ihr Bargeld und ihre Wertsachen zusammensuchte und gegen 23.45 Uhr einem unbekannten Komplizen des Betrügers übergab. Erst geraume Zeit später kamen der Frau erneut Zweifel und sie meldete sich bei der Polizei, sodass der Schwindel aufflog. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Taten ereigneten fast täglich sich in allen Gemeinden in den Landkreisen Reutlingen, Esslingen und Tübingen wobei die frei erfundenen und erlogen Geschichten der Betrüger gelegentlich auch leicht variieren. Weitere Tipps und Informationen zum Schutz vor diesen Betrügern finden sich auch unter www.polizei-beratung.de.