Landkreis Esslingen (pol)In drei Wohnhäuser im Landkreis Esslingen ist am Donnerstag zwischen 11.30 Uhr und 21.45 Uhr eingebrochen worden. In Köngen hebelte ein Einbrecher nach Angaben der Polizei ein Fenster auf der Rückseite eines Einfamilienhauses in der Max-Beckmann-Straße auf und durchwühlte anschließend sämtliche Räume in allen Stockwerken nach Wertsachen.

Im Wacholderweg in Filderstadt-Bonlanden verschaffte sich ein Unbekannter auf die gleiche Art und Weise Zutritt zu einer Einliegerwohnung. Nachdem er dort sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt hatte, gelangte er über das Treppenhaus in die anderen Räume des Gebäudes, die er komplett durchsuchte.

In der Gottlieb-Stoll-Straße in Neidlingen wurde ebenfalls über ein Fenster in ein Wohnhaus eingebrochen. Möglicherweise wurde der Täter dabei aber gestört und flüchtete ohne etwas durchwühlt zu haben. In allen Fällen liegen zum Diebesgut noch keine Erkenntnisse vor.