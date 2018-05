Anzeige

Kirchheim/Teck (pol) Nach einem schwarzen Land Rover LV mit dem amtlichen Kennzeichen ES-KI 6213 fahndet das Polizeirevier Kirchheim. Der Wagen war in der Zeit von Dienstag, neun Uhr, bis Donnerstag, neun Uhr, am Fahrbahnrand in der Teckstraße geparkt und wurde in diesem Zeitraum von Unbekannten gestohlen. Das neuwertige Fahrzeug hat einen Wert von etwa 45 000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Kirchheim, Telefon 07021/5010 oder jede andere Polizeidienststelle.