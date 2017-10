Anzeige

Aichtal-Neuenhaus (pol) - Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehren Neuenhaus, Grötzingen

und Filderstadt ist offenbar ein Wohnhausbrand verhindert worden. Wie die Polizei berichtet, kam es am Freitag kurz vor 14:30 Uhr in der Schubertstraße in Aichtal-Neuenhaus zu einer Rauchentwicklung aus einem Heizöllagerraum. Die Bewohner des Hauses wurden zunächst in Sicherheit gebracht, bis die Feuerwehr den Brand lokalisieren konnte. Nach Angaben der Polizei hatten in der Nähe einer brennenden Glühbirne gelagerte Jutesäcke Feuer gefangen und konnten noch vor einem großen Ausbruch des Brandes gelöscht werden. Es entstand nur geringer Schaden.