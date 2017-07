Esslingen (pol) - Recht aggressiv hat sich am Mittwochabend, gegen 21.45 Uhr, ein 15-jähriger Jugendlicher laut Polizei verhalten, als er am Bahnhof von einer Streife kontrolliert und auf die Dienststelle verbracht werden sollte. Der 15-Jährige war bereits zuvor zusammen mit anderen Jugendlichen aufgefallen, als sie auf einem Parkdeck des Parkhauses Berliner Straße Alkohol konsumierten und Lärm verursachten. Bei der Personenkontrolle überreichte der erkennbar unter Alkoholeinwirkung stehende Junge seinen Ausweis und ergriff die Flucht. Als die Ordnungshüter ihn wenig später wieder am Bahnhof antrafen, ihn in Gewahrsam nehmen und seinem Vater überstellen wollten, widersetzte er sich der Mitnahme. Er beleidigte die Polizisten aufs Übelste und sperrte sich gegen die Verbringung ins Fahrzeug. Bei der Durchsuchung seiner Kleidung kam noch ein Einhandmesser zum Vorschein. Auf der Fahrt und später auf der Dienststelle beleidigte und bedrohte er die Polizisten fortwährend. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über eineinhalb Promille. Er wird nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz zur Anzeige gebracht.

