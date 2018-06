Anzeige

Esslingen (pol)Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeirevier Esslingen ermitteln gegen eine 45-jährige Serbin wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls in zwei Fällen. Die Frau betrat laurt der Polizei am Samstagmittag gegen 14.30 Uhr in Begleitung weiterer bislang unbekannter Personen ein Bekleidungsgeschäft in der Esslinger Innenstadt und versteckte hochwertige Damenbekleidung im Wert von über 1000 Euro in einem Pulli. Hierbei wurde sie von einer Angestellten wiedererkannt, da sie vor zwei Monaten schon einmal Bekleidung gestohlen hatte. Beim damaligen Fall entkam die Diebin allerdings unerkannt. Die Festgenommene wurde am Sonntagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl. Die Frau wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.