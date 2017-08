Nürtingen (pol) - Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen zwei 26 und 28 Jahre alte Asylbewerber aus Georgien. Die beiden einschlägig polizeibekannten Männer konnten am Mittwochabend nach einem Ladendiebstahl in einem Nürtinger Einkaufsmarkt vorläufig festgenommen werden. Sie befinden sich zwischenzeitlich in Haft. Die Verdächtigen waren laut Polizei am Mittwochabend von einem Mitarbeiter des Kaufhauses beobachtet worden, wie sie kleinere Elektronikartikel in ihren Hosen versteckt hatten. Als sie den Markt verlassen wollten, wurden sie von mehreren Mitarbeitern aufgefordert, die Waren herauszugeben. Die beiden erkennbar Angetrunkenen reagierten sofort aggressiv und versuchten zu flüchten. Als sie festgehalten wurden, setzten sie sich nach Angaben der Polizei mit Faustschlägen zur Wehr, wodurch einer der Mitarbeiter leicht verletzt wurde. Auch den zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten gelang es nur mit Mühe, die sich heftig wehrenden Männer festzunehmen und ihnen Handschließen anzulegen.

Beide wurden zur Dienststelle verbracht, wo sie weiter Widerstand leisteten. Das Diebesgut im Wert von etwa 200 Euro konnte laut Polizei bei den beiden aufgefunden und sichergestellt werden. Die Männer wurden am Donnerstagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Die Beschuldigten wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.