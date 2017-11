Anzeige

Wernau (pol) - Am Dienstagabend entwendete ein 58-jähriger Plochinger eine Flasche Whiskey im Wert von 30 Euro aus einem Supermarkt in der Esslinger Straße. Als er beim Verlassen des Geschäfts von einem 21-jährigen Ladendetektiv angesprochen wurde, attackierte er diesen laut Polizeiangaben körperlich. Zunächst versuchte er ihn nur beiseite zu schieben. Im Anschluss gab er dem jungen Mann jedoch eine Kopfnuss und versuchte zu flüchten. Der Ladendetektiv konnte den Tatverdächtigen dennoch festhalten und zu Boden bringen. Während der 21-Jährige keine nennenswerten Verletzungen davontrug, musste sich der Rettungsdienst anschließend um den mutmaßlichen Dieb kümmern. Er hatte sich bei dem Gerangel Verletzungen zugezogen, die weitere Untersuchungen in einer Klinik notwendig machten.