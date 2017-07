Nürtingen (pol) - Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeirevier Nürtingen gegen einen 30-jährigen Asylbewerber aus Ellwangen. Der aus Georgien stammende und bereits einschlägig polizeibekannte Mann konnte am Dienstagabend nach einem Ladendiebstahl in einem Nürtinger Einkaufsmarkt vorläufig festgenommen werden. Er befindet sich zwischenzeitlich in Haft.

Der Georgier war, nach Angaben der Polizei, am Dienstagmittag vom Ladendetektiv des Kaufhauses beobachtet worden, wie er eine Reisetasche, eine so genannte Passenger Bag, aus dem Regal nahm und diese mit Nassrasierern und Rasierutensilien im Wert von mehreren hundert Euro befüllte und anschließend im Markt versteckte. Als er am Abend wieder zum Einkaufsmarkt zurückkehrte, um seine Beute zu holen, wurde er vom Ladendetektiv erkannt, festgehalten und der Polizei übergeben.

Der 30-Jährige, dem seit Frühjahr dieses Jahres bereits zahlreiche gleichartige Diebstähle vorgeworfen werden, wurde am Mittwochmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.