Nürtingen (pol) - Noch auf der Flucht ist ein 23-Jähriger nach einem Ladendiebstahl vom nacheilenden Detektiv geschnappt worden. Der Nürtinger hatte sich gegen 21.15 Uhr zusammen mit seiner 17-jährigen Freundin in einem Markt in der Europastraße aufgehalten. Die beiden wurden vom Detektiv beobachtet, wie sie verschiedene Waren im Rucksack des 23-Jährigen verstauten. Nachdem sie die Kasse, ohne die Waren zu bezahlen, passiert hatten, wurden sie von dem Angestellten angesprochen. Sofort reagierten beide recht aggressiv und rannten in verschiedene Richtungen davon. Der Detektiv nahm die Verfolgung des Rucksackträgers auf. Nach mehreren Festhalteversuchen konnte er den sich heftig wehrenden Tatverdächtigen schließlich in der Bahnhofstraße überwältigen. Ein zufällig hinzukommender Passant rief eine Polizeistreife herbei, die den mutmaßlichen, unter Alkoholeinwirkung stehenden Ladendieb vorläufig festnahm. In seinem Rucksack konnten Getränke und Lebensmittel im Wert von etwa 30 Euro aufgefunden werden. Er und auch seine Begleiterin, die am Mittwochabend nicht mehr angetroffen werden konnte, werden nun entsprechend zur Anzeige gebracht.

Anzeige