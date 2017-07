Aichtal (pol) - Gleich zweimal wurde ein 59 jähriger Mann festgehalten, nachdem er am Freitagmittag in einem Lebensmittelmarkt im Ortsteil Grötzingen Zigaretten entwendet hat, teilte die Polizei mit. Beim Verlassen des Marktes gegen 13 Uhr wurde er zunächst von der Marktleiterin festgehalten. Hier riss er sich aber los und flüchtete in Richtung Parkplatz, wo er erneut von drei Männern festgehalten und in den Markt zurück gebracht wurde. Die drei Männer und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Nürtingen unter der Telefonnummer 07022/92240 zu melden.

