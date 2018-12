Anzeige

Aichtal (pol)Eine 20-jährige Autofahrerin hat am Sonntagmorgen wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Wagen verloren und einen Verkehrsunfall verursacht, wie die Polizei berichtet.

Die junge Frau fuhr gegen neun Uhr auf der B 27 in Richtung Tübingen und kam kurz nach der Aichtalbrücke auf Schneematsch ins Schleudern. Der Peugeot prallte zunächst gegen die rechten Leitplanken, wurde abgewiesen, überquerte beide Fahrstreifen und kam schließlich an den Mittelleitplanken zum Stehen. Die 20-Jährige erlitt einen Schock und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihr Auto, an dem Totalschaden entstanden war, wurde von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert.