Anzeige

Kirchheim (pol)Nach dem Training in einem Fitness-Center in der Dettinger Straße ist es am Mittwochabend kurz vor 21 Uhr wegen einer Nichtigkeit zu einem Streit zwischen einem 28-Jährigen und einem 46 Jahre alten Mann gekommen. Seinen Ursprung nahm die Auseinandersetzung nach Angaben der Polizei im Sport-Studio, als der Jüngere den Älteren aufforderte, sich nach dem Training zu duschen. Weil dieser der Aufforderung nicht nachkam, eskalierte die Situation wenig später vor dem Fitness-Center, als der 28-Jährige nach einem neuerlichen verbalen Schlagabtausch unvermittelt angriff. Dabei schlug er mit einem Fahrradringschloss auf sein Opfer ein. Dieses wurde leicht verletzt und trug eine Platzwunde davon. Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.