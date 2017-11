Anzeige

Kirchheim (pol) - Kupferdiebe haben sich in den vergangenen Tagen an einem Hochbehälter im Gewann Egert in Verlängerung der Schönblickstraße bei Ötlingen zu schaffen gemacht. In der Zeit zwischen Donnerstag, 12 Uhr, und Montag, 14 Uhr, kletterten die Unbekannten laut Polizei über die eineinhalb Meter hohe Umzäunung. Anschließend stiegen sie auf das Dach und rissen mit brachialer Gewalt die Kupferverdeckung in einer Größe von etwa 3 x 2 Metern ab. Das Kupfer hat einen Wert von rund 1.000 Euro. Durch die gewalttätige Vorgehensweise dürfte sich der angerichtete Schaden auf ein Vielfaches belaufen. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen.