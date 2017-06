Wolfschlugen (pol) - Ein größerer Polizeieinsatz wurde am Freitagmorgen gegen 09.30 Uhr

durch drei entlaufene Kühe in Wolfschlugen und Umgebung ausgelöst.

Die Tiere entwichen auf unbekannte Art und Weise aus ihrer mit einem

elektrischen Weidezaun gesicherten Koppel in Wolfschlugen und machten

sich auf ihren langen und beschwerlichen Weg über die Felder. Mit

vier Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber konnten die Tiere

immer wieder auf den Feldern im Bereich Harthausen und Aichtal

gesichtet, aber nicht eingefangen werden. Erst einem verständigten

Landwirt gelang es, zwei Tiere mit einem Blasrohr zu betäuben und

anschließend wieder auf die Weide zurückzubringen. Der Verbleib der

dritten Kuh ist nach ersten Angaben der Polizei bis jetzt ungewiss.

