Neuhausen (pol)Zu einem Küchenbrand mussten die Rettungskräfte am Sonntagvormittag in die Straße Ziegelei ausrücken. In der Küche eines 30-Jährigen war es nach Polizeiangaben gegen 9.20 Uhr im Bereich des Herds aus bislang ungeklärter Ursache zu dem Feuer gekommen. Der Bewohner schlief zu dem Zeitpunkt und wurde durch die Rauchmelder geweckt. Nach einem Blick in die brennende Küche verließ er die Wohnung. Nachbarn verständigten daraufhin die Feuerwehr. Sie konnte die Flammen rasch löschen und ein Ausbreiten verhindern. Der 30-Jährige sowie zwei weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses erlitten eine leichte Rauchgasintoxikation und mussten vom Rettungsdienst versorgt und zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Neben der Feuerwehr Neuhausen, die mit fünf Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften ausgerückt war, kam das Drehleiter-Fahrzeug der Feuerwehr Filderstadt zum Einsatz. Der Rettungsdienst war ebenfalls mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.