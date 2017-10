Anzeige

Esslingen (red) - Am Dienstag um 15:57 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst in Esslingen, ein Küchenbrand in einer Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses im Stadtteil Wäldenbronn gemeldet. Das teilt die Feuerwehr Esslingen mit.

Umgehend wurden umfangreiche Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte drang starker schwarzer Brandrauch aus dem Küchenfenster des Gebäudes, weshalb sofort die erforderlichen Löschmassnahmen eingeleitet wurden, gleichzeitig würde ein Überdrucklüfter eingesetzt. Es waren die Abteilung Wäldenbronn, Abteilung Stadtmitte sowie die Hauptamtliche Abteilung der Feuerwehr Esslingen mit 26 Feuerwehrangehörigen und sechs Fahrzeugen im Einsatz, weiterhin der Rettungsdienst und die Polizei Esslingen.