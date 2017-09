Anzeige

Esslingen (red) - Am 09.09.2017 um 10:31 Uhr wurden Rettungsdienst und Feuerwehr in Esslingen von einem Anwohner ein Küchenbrand in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Zollberg gemeldet.

Nach Angaben einer Pressemitteilung der Stadt Esslingen teilte der Anrufer mit, dass sich in der Wohnung eine alleinstehende, ältere Person befinden könnte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte drang starker schwarzer Rauch aus einem Dachfenster des Gebäudes, weshalb sofort die erforderlichen Rettungs- und Löschmaßnahmen eingeleitet wurden.

Laut Pressemitteilung wurde eine ältere, körperlich eingeschränkte Person von einem Nachbarn noch vor Eintreffen der ersten Rettungskräfte aus der verrauchten Wohnung geführt und anschließend zusammen mit den Feuerwehrkräften dem Rettungsdienst zur Versorgung übergeben.

Anschließend wurde sie in eine Klinik verbracht, da diese durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt wurde. Die brandbeaufschlagte Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar, für ein Ersatzdomizil sorgt das Amt für Sozialwesen der Stadtverwaltung Esslingen a.N.

Nach Angaben der Pressemitteilung waren die Hauptamtliche Abteilung und die Abteilung Berkheim der Feuerwehr Esslingen mit 25 Feuerwehrangehörigen und fünf Fahrzeugen im Einsatz, weiterhin der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen sowie die Polizei Esslingen.